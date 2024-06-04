В результате удара Израиля в Сирии погиб чиновник Иранской революционной гвардии

Советник Иранской революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции) был убит во время израильской воздушной атаки в Сирии в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иранское информационное агентство SNN, на которое ссылается Reuters, идентифицировало офицера как Саида Абьяра, не указывая его звания. Следует отметить, что, по сообщениям других СМИ, атака произошла в понедельник, 3 июня. Ракетный удар Израиля по территории Сирии.