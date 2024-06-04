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В результате удара Израиля в Сирии погиб чиновник Иранской революционной гвардии

Вторник 04 июня 2024 00:51
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В результате удара Израиля в Сирии погиб чиновник Иранской революционной гвардии Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Советник Иранской революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции) был убит во время израильской воздушной атаки в Сирии в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иранское информационное агентство SNN, на которое ссылается Reuters, идентифицировало офицера как Саида Абьяра, не указывая его звания.

Следует отметить, что, по сообщениям других СМИ, атака произошла в понедельник, 3 июня.

Ракетный удар Израиля по территории Сирии.

Напомним, 3 июня сообщалось, что возле города Алеппо на северо-западе Сирии зафиксирован ракетный удар по заводу, подконтрольный группировке "Хезболла".

По данным сирийских государственных СМИ, военно-воздушные силы Израиля атаковали ракетами завод по переплавке меди.

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