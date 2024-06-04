Внаслідок удару Ізраїлю у Сирії загинув посадовець Іранської революційної гвардії

Радник Іранської революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) був убитий під час ізраїльської повітряної атаки в Сирії в неділю, 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іранське інформаційне агентство SNN, на яке посилається Reuters, ідентифікувала офіцера як Саїда Аб’яра, не вказуючи його звання. Слід зазначити, що, за повідомленнями інших ЗМІ, подія сталася у понеділок, 3 червня. Ракетний удар Ізраїлю по території Сирії