В результате удара по многоэтажке в Кривом Роге есть погибшие и раненые

Ермак рассказал, что россияне ударили по многоэтажке и обнародовал соответствующее фото.

Фото: последствия удара россиян по Кривому Рогу (t.me/ermaka2022)

При этом Лысак уточнил, что предварительно в результате удара два человека погибли. Также есть пострадавшие, им предоставляют необходимую помощь.

Все детали глава ОВА пообещал раскрыть позже.

Обновлено 19:42

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате атаки по меньшей мере пятеро раненых и двое погибших.

Он также уточнил, что местные власти развернули штаб возле АТБ в микрорайоне Восточный 1. Там люди могут обратиться за помощью.

Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи и все службы работают.

Обновлено 19:51

По словам Лысака, из-за российского удара более 30 пострадавших. Пятеро в операционной, они в тяжелом состоянии. Среди раненых ребенок.

Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено 19:56

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне также ударили ракетой по крыше многоэтажки в Металлургическому району Кривого Рога.

Штаб помощи разворачивают по адресу - "Народный дом", улица Криворожстали 52.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, в 18:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в направлении Кривого Рога враг запустил управляемую авиационную ракету. Вероятно, это была Х-59.

Затем в Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом писали местные СМИ.

Сергей Лысак позже написал о том, что после удара в многоэтажке начался пожар. Более подробных деталей он не раскрывал.

Стоит заметить, что россияне регулярно запускают ракеты Х-59 в сторону Кривого Рога. Часто их удается сбить украинским защитникам.