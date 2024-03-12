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В результате удара по многоэтажке в Кривом Роге есть погибшие и раненые

Фото: в результате удара по многоэтажке в Кривом Роге есть погибшие и раненые (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 марта, ударили по многоэтажке в Кривом Роге. В результате атаки погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Ермак рассказал, что россияне ударили по многоэтажке и обнародовал соответствующее фото. 

Фото: последствия удара россиян по Кривому Рогу (t.me/ermaka2022)

При этом Лысак уточнил, что предварительно в результате удара два человека погибли. Также есть пострадавшие, им предоставляют необходимую помощь. 

Все детали глава ОВА пообещал раскрыть позже. 

Обновлено 19:42

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в результате атаки по меньшей мере пятеро раненых и двое погибших. 

Он также уточнил, что местные власти развернули штаб возле АТБ в микрорайоне Восточный 1. Там люди могут обратиться за помощью. 

Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи и все службы работают. 

Обновлено 19:51

По словам Лысака, из-за российского удара более 30 пострадавших. Пятеро в операционной, они в тяжелом состоянии. Среди раненых ребенок.

 

Фото: последствия обстрела Кривого Рога (t.me/dnipropetrovskaODA) 

Обновлено 19:56

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что россияне также ударили ракетой по крыше многоэтажки в Металлургическому району Кривого Рога.

Штаб помощи разворачивают по адресу - "Народный дом", улица Криворожстали 52.  

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, в 18:30 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о том, что в направлении Кривого Рога враг запустил управляемую авиационную ракету. Вероятно, это была Х-59. 

Затем в Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом писали местные СМИ. 

Сергей Лысак позже написал о том, что после удара в многоэтажке начался пожар. Более подробных деталей он не раскрывал. 

Стоит заметить, что россияне регулярно запускают ракеты Х-59 в сторону Кривого Рога. Часто их удается сбить украинским защитникам. 

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