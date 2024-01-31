В результате российской агрессии в Украине погибли почти 10 тысяч гражданских, - ГСУ Нацполиции

По словам Цуцкиридзе, сейчас известно о том, что почти 7 тысяч гражданских пропали без вести, а убытки от потери жилья и имущества украинцев превысили 40 млрд гривен.

"Непосредственно полиция задокументировала гибель 9,7 тысячи украинцев, еще 11 тысяч получили ранения, почти 7 тысяч пропали без вести. Это все - гражданские лица", - рассказал руководитель ГСУ Нацполиции.

В частности среди пострадавших 18 тысяч детей, 522 погибли. Открыто производство касаемо 14 тысяч украинских детей, которых враг депортировал в Россию и Беларусь.

В то же время он отметил, что вышеупомянутые цифры касаются только территорий, которые не оккупированы российскими террористами.

"Мне даже страшно представить, что творится в оккупации. Не знаем всю правду, нужно будет в будущем по крупицам собирать показания и доказательства. Дома в Мариуполе враг просто сравнивал с землей, и неизвестно, оставались ли там люди. Украинцы погибали не только от снарядов, но и от копоти, удушья", - пояснил Цуцкиридзе.

Разрушение инфраструктуры

В результате войны, по словам Цуцкиридзе, известно о повреждении и разрушении врагом:

3,7 тысячи учебных заведений;

1,6 тысячи больниц;

почти 9 тысяч объектов критической инфраструктуры;

185 тысяч жилых домов.

"В имущественном аспекте пострадали и граждане, которые потеряли жилье, и наше государство. Что касается непосредственно убытков, которые мы установили по результатам экспертиз, то украинцы потеряли своего жилья и имущества более чем на 40 млрд грн! И это я говорю только о тех производствах, которые расследует полиция и по которым уже есть экономические подсчеты", - подчеркнул начальник ГСУ Нацполиции.

Когда завершится война

По словам Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на многие годы они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - объяснил лидер страны.

Еще в ноябре 2023 года, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, наши Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.