В результате российского удара по Харьковщине погибла 17-летняя чемпионка по кикбоксингу

Вторник 18 ноября 2025 20:20
В результате российского удара по Харьковщине погибла 17-летняя чемпионка по кикбоксингу Фото: В Харьковской области в результате ракетного удара погибла 17-летняя чемпионка по кикбоксингу (facebook.com/natalinskasilskavijskovaadministracia)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате российского удара по городу Берестин в Харьковской области погибла 17-летняя Карина Бахур - мастер спорта, чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Девушка хотела стать тренером

Девушка училась на третьем курсе педагогического колледжа и работала с детьми 6-7 лет. Ее тренер Владимир Зибаров тренировал Карину с шестилетнего возраста. По его словам, девушка имела большой потенциал и планировала стать тренером.

"Раньше я тренировал девушку ее старшего брата, и Карина говорила, что хочет быть на нее похожей. Она этого достигла, стала мастером спорта по казацкому поединку и кикбоксингу ИСКА. У нее как тренера вскоре должен был быть дебют - у ее учеников запланировано первое соревнование, но она этого уже не увидит. Как раз на ее день рождения должно было состояться соревнование для юных спортсменов", - рассказал Зибаров.

Тренер также уточнил, что 19 ноября Карина должна была ехать на Кубок мира в Австрию, а 5 декабря отмечать свое 18-летие.

"Пи***ская ракета просто-напросто на одни сутки раньше забрала Каринку", - добавил он.

Возможно, спасла отца

Отец погибшей, Виталий Бахур, рассказал, что после первых попаданий семья покинула дом, но через 40 минут вернулась, надеясь, что опасность миновала.

"Меня ранило вместе с ней - нога и грудь. Она стояла в полутора метрах от меня. Может, она и прикрыла меня своим телом", - отметил мужчина.

Родители и знакомые рассказывают, что Карина была упрямой, целеустремленной и женственной. Она успела стать чемпионкой Европы-2025 по казацкому поединку и кикбоксингу в Италии.

Напомним, в ночь на 18 ноября российские войска ударили ракетами по городу Берестин Харьковской области. В результате обстрела погибла 17-летняя девушка, еще девять человек получили ранения.

