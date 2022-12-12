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В результате российских атак в Украине повреждены все ТЭС, - Галущенко

Фото: в результате российских атак в Украине повреждены все ТЭС (join.dtek.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министр энергетики Герман Галущенко принял участие в заседании Координационной группы по энергетике G7+, на котором сообщил, что в результате российских атак в Украине повреждены все ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства энергетики.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции, обесточены 44 высоковольтных воздушных линии. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме", - сказал Галущенко.

Также он отметил, что последние российские атаки, в частности атаки дронов на объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, а также артиллерийские обстрелы энергетического предприятия в Херсонской области, привели не только к прекращению электроснабжения миллионов украинцев, но и к разрушениям важного энергетического оборудования.

"Мы уже получаем помощь от наших международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования. В то же время каждый раз после новых атак потребности снова растут. Наша цель - не только оперативно использовать оборудование для проведения текущих восстановительных работ, но и сформировать запас оборудования, которое поможет быстрее отремонтировать энергообеспечение. после последующих обстрелов", - подчеркнул министр.

Герман Галущенко отметил проактивную позицию Минэнерго в координационной работе с международными партнерами, учреждениями, компаниями и организациями в привлечении помощи украинскими генерирующим компаниям, операторам систем распределения и передачи, газотранспортной системы, подземных газовых хранилищ и газораспределительных сетей, газо- и угледобывающих предприятий.

Участники заседания подтвердили готовность и дальше оказывать поддержку украинскому энергосектору. В частности, США планируют в ближайшее время доставить крупную партию по оборудованию для украинских энергетических компаний.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Одесской области без электричества остаются до 300 тысяч абонентов. Ситуация со светом в городе и области постепенно улучшается.

Также ранее мы писали, чтов Киеве ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной, однако возобновление продолжается.

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