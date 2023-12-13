В результате падения обломков в нескольких районах Киева возникли пожары, есть пострадавшие

В ведомстве отметили, что после работы ПВО по сбитию враждебных целей над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

Пожар в Днепровском районе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе столицы обломки ракет повредили фасад жилого дома. Он также добавил, что во дворе жилого дома горят автомобили.

По данным КГВА, предварительно есть возгорание в многоквартирном жилом доме. Отмечается, что спасатели приступили к эвакуации.

Пожар в Деснянском районе

В Деснянском районе столицы, по данным КГВА, предварительно есть возгорание во дворе многоквартирного дома.

"Подразделения ГСЧС уехали по вызову", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на открытой территории пылает обломок ракеты. Пожарно-спасательные службы работают на месте.

Есть пострадавшие

Кличко сообщил, что в Днепровском районе столицы пострадали пять человек. Трое госпитализированы в медучреждения города. Двум медики оказали помощь на месте.

Впоследствии мэр столицы заявил, что по данным медиков, в результате вражеской атаки пострадали семь человек, из них 5 госпитализировали.

Пожар в Дарницком районе

"Горит одноэтажный жилой дом. Экстренные службы прибыли на место", - сообщил мэр столицы.

По данным КГВА, предварительно, в результате падения обломков в Дарницком районе зафиксировано возгорание частного дома на площади 400 квадратных метров.

Взрывы в Киеве ночью 13 декабря

Сегодня ночью, 13 декабря, в столице Украины прозвучало по меньшей мере 10 мощных взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили об ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.