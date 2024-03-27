В результате обвала моста в Балтиморе есть пропавшие без вести, вероятно, они погибли, - Reuters

После того, как в американском порту Балтимор утром 26 марта обрушился большой мост, шесть рабочих пропали без вести. Контр-адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит сказал, что нет надежды найти их живыми из-за холодной воды и длительного промежутка времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полковник полиции штата Роланд Батлер сказал, что власти надеются вернуть водолазов в воду в среду, чтобы найти останки рабочих.

Поскольку водолазные команды сталкиваются со сложными условиями в темных водах, усеянных обломками, активные поисково-спасательные операции были приостановлены спустя примерно 18 часов после аварии, сообщили представители береговой охраны США и полиции штата Мэриленд.

Падение моста в США

Во вторник, 26 марта, в американском порту Балтимор обрушился большой мост после удара контейнеровоза . В результате автомобили и около 20 человек упали в реку. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение. Спасатели ищут выживших в реке Патапско после того, как огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,57 км упали в воду.

Порт Балтимор

Балтимор является самым загруженным портом США по отправке автомобилей. В 2023 году частные и общественные терминалы порта Балтимора обслужили 847 158 автомобилей и легких грузовиков больше, чем в любом другом порту США. По данным сайта правительства Мэриленда, порт также переваливает сельскохозяйственную и строительную технику, сахар, гипс и уголь.

Судно длиной 948 футов (288,95 м) понесло мгновенную потерю тяги и бросило якоря в рамках аварийных процедур перед столкновением, сообщила компания Synergy Marine Pte Ltd.

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