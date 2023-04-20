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В результате обстрела села в Черниговской области погибла женщина, есть раненые

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Черниговская область, Четверг 20 апреля 2023 18:38
В результате обстрела села в Черниговской области погибла женщина, есть раненые Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, российские военные обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Днем 20 апреля вражескими войсками с территории РФ совершен обстрел из ствольной артиллерии сел Галагановка и Леоновка в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки на жилой дом в Галагановке местная 25-летняя жительница получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.

"Также ранения получили двое мужчин. Они доставлены в больницу. В селе Леоновка в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника", - добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что сегодня российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.

Также российские военные сегодня дважды обстреляли приграничье Черниговской области. В результате чего один человек погиб, также ранены.

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