В результате обстрела села в Черниговской области погибла женщина, есть раненые
В четверг, 20 апреля, российские военные обстреляли Новгород-Северский район Черниговской области из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Днем 20 апреля вражескими войсками с территории РФ совершен обстрел из ствольной артиллерии сел Галагановка и Леоновка в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки на жилой дом в Галагановке местная 25-летняя жительница получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.
"Также ранения получили двое мужчин. Они доставлены в больницу. В селе Леоновка в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника", - добавили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что сегодня российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.
Также российские военные сегодня дважды обстреляли приграничье Черниговской области. В результате чего один человек погиб, также ранены.
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