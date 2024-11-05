В результате обстрела Одессы в воздух попало 16 тонн диоксида углерода: какие последствия

Напомним, РБК-Украина рассказывало, что вечером 20 октября в Одессе раздалась серия взрывов, после которых в городе вспыхнул пожар. За несколько минут до инцидента военные предупреждали о зафиксированной скоростной цели, которая двигалась в направлении Одесской области.

Также мы рассказывали, что на крыше одного из зданий в Одессе пиротехники ГСЧС изъяли остатки российской ракеты, атаковавшей область накануне. На месте найдена часть носителя кассетных элементов, а вблизи земли – самые кассетные элементы. Взрывоопасные предметы транспортировали по специальному автомобилю для дальнейшего уничтожения.

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