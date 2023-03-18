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В результате обстрела Двуречной в Харьковской области была ранена женщина, - ОВА

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 18 марта, российские военные обстреляли Двуречную в Харьковской области и ранили местную жительницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована, сейчас медики оказывают ей помощь", - говорится в заявлении.

Вчера 62-летний житель села Довгенькое Изюмского района на своем дворе подорвался на мине "Лепесток". Мужчину госпитализировали с ранением.

Он заверил, как только погодные условия будут разрешать, будут увеличивать темпы разминирования. В преддверии весенних полевых работ уже можно разминировать около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли.

Напомним, что во вторник, 14 марта, российские военные обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате вражеских атак погибли два человека.

Вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине взорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

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