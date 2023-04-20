В результате обстрела Берислава один человек получил ранение: в районе нет света
Из-за российских обстрелов Берислава в четверг, 20 апреля, один человек получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Бериславского РВА Владимира Литвинова в комментарии "Суспільному".
Он сообщил, что из-за вражеских обстрелов в Бериславском районе возникли проблемы с электроснабжением.
"Света нет в Бериславе, Новобериславе, Путевом и Томарином. Электрики пока не поедут ремонтировать, потому что идет обстрел", - сказал Литвинов.
РБК-Украина также сообщало, что сегодня оккупанты обстреляли село Кизомис в Херсонской области, один человек погиб.
Кроме того, 18 апреля захватчики обстреляли Бериславский район, в результате чего в Бериславе и Новобериславе исчез свет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.