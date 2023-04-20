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В результате обстрела Берислава один человек получил ранение: в районе нет света

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Берислав, Четверг 20 апреля 2023 17:09
В результате обстрела Берислава один человек получил ранение: в районе нет света Иллюстративное фото: в результате обстрела Берислава один человек получил ранения (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российских обстрелов Берислава в четверг, 20 апреля, один человек получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Бериславского РВА Владимира Литвинова в комментарии "Суспільному".

Он сообщил, что из-за вражеских обстрелов в Бериславском районе возникли проблемы с электроснабжением.

"Света нет в Бериславе, Новобериславе, Путевом и Томарином. Электрики пока не поедут ремонтировать, потому что идет обстрел", - сказал Литвинов.

РБК-Украина также сообщало, что сегодня оккупанты обстреляли село Кизомис в Херсонской области, один человек погиб.

Кроме того, 18 апреля захватчики обстреляли Бериславский район, в результате чего в Бериславе и Новобериславе исчез свет.

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