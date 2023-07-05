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В результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще двое ранены

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области из различных видов вооружений. В результате этого погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Волновахское направление

Утром россияне обстреляли Максимовку из "Градов". Кириленко заявил, что жертв в результате вражеского удара зафиксировано не было.

Донецкое направление

"Были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской громады. Накануне россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку", - говорится в сообщении.

По его словам, в Кураховской громаде 1 человек погиб в Дальнем, повреждены 3 дома. Под обстрелами - Анновка и Веселый Гай.

Горловское направление

Был поврежден дом в Константиновке и трансформатор в Северном Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома. Под огнем - Васюковка, Раздоловка и Федоровка Соледарской громады.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/don.gunp)

Лисичанское направление

"Россияне разрушили 4 дома в Переездном и повреждены 2 дома в Звановке. Зафиксировано 15 обстрелов Лиманской громады", - сказал Кириленко.

Ракетный удар по Дружковке

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - поврежден дом. Глава ОВА сообщил, что всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.

Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.

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