В результате обстрелов Донецкой области погиб один человек, еще двое ранены

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области из различных видов вооружений. В результате этого погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Волновахское направление
Утром россияне обстреляли Максимовку из "Градов". Кириленко заявил, что жертв в результате вражеского удара зафиксировано не было.
Донецкое направление
"Были зафиксированы обстрелы Красногоровки и Георгиевки Марьинской громады. Накануне россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку", - говорится в сообщении.
По его словам, в Кураховской громаде 1 человек погиб в Дальнем, повреждены 3 дома. Под обстрелами - Анновка и Веселый Гай.
Горловское направление
Был поврежден дом в Константиновке и трансформатор в Северном Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома. Под огнем - Васюковка, Раздоловка и Федоровка Соледарской громады.
Фото: последствия обстрелов (facebook.com/don.gunp)
Лисичанское направление
"Россияне разрушили 4 дома в Переездном и повреждены 2 дома в Звановке. Зафиксировано 15 обстрелов Лиманской громады", - сказал Кириленко.
Ракетный удар по Дружковке
Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - поврежден дом. Глава ОВА сообщил, что всего за сутки россияне ранили 2 жителей Донецкой области.
Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.
Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.
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