В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114

Ночная атака на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня Киев подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. Агрессор применил ударные дроны типа "Шахед" и ракеты, что привело к многочисленным разрушениям в жилых районах столицы.

Обломки снарядов упали в разных частях города, повреждены многоэтажки, нежилые здания и транспортные средства. В результате атаки пострадали более ста человек, часть из них была госпитализирована.

Экстренные службы работали на местах событий, ликвидируя последствия обстрелов и оказывая помощь пострадавшим. Городские власти продолжают оценивать масштаб ущерба и делают все возможное для стабилизации ситуации.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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