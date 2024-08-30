ВМС ВСУ фиксируют вражеский носитель "Калибров" в Черном море

Сегодня утром, 30 августа, в акватории Черного моря был зафиксирован один российский военный корабль. Это судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Военно-морские силы ВСУ в Telegram .

Военные отметили, что этот корабль может нанести ракетный удар общим залпом до четырех "Калибров".

Вместе с тем по состоянию на шесть часов утра в пятницу в Азовском море корабельная группировка врага не наблюдалась.

Кроме того, рассказали в украинских ВМС, в Средиземном море были замечены три корабля противника, один из которых является носителем "Калибров" общим залпом до 8 крылатых ракет.

Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 11 судов, из которых ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Военные добавили, что РФ традиционно нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS), и продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS).