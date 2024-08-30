ВМС ВСУ фиксируют вражеский носитель "Калибров" в Черном море
Сегодня утром, 30 августа, в акватории Черного моря был зафиксирован один российский военный корабль. Это судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.
Военные отметили, что этот корабль может нанести ракетный удар общим залпом до четырех "Калибров".
Вместе с тем по состоянию на шесть часов утра в пятницу в Азовском море корабельная группировка врага не наблюдалась.
Кроме того, рассказали в украинских ВМС, в Средиземном море были замечены три корабля противника, один из которых является носителем "Калибров" общим залпом до 8 крылатых ракет.
Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 11 судов, из которых ни одно не двигалось из пролива Босфор.
Военные добавили, что РФ традиционно нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS), и продолжает выключать системы автоматической идентификации (AIS).
Напомним, вчера в акватории Черного и Азовского морей фиксировалась аналогичная картина - РФ вывела на боевое дежурство только один ракетоноситель с 4-ми "Калибрами" на борту.
Также следует отметить, что после массированного комбинированного удара в начале этой недели, во время которого российские корабли выпустили 28 ракет типа "Калибр" по Украине, и все они были сбиты средствами ПВО ВСУ, в Черном море продолжается присутствие ракетоносителей противника.
При этом ранее, 22 августа, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, почему российский флот не рисковал выходить в Черное и Азовское моря.
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