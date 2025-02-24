ВМС снова зафиксировали корабль РФ в Черном море: есть ли "Калибры" на борту

По состоянию на 06:00, 24 февраля, Российская Федерация продолжает держать на боевом дежурстве один ракетоноситель в Черном море. В частности, он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет.

Однако корабли зафиксированы в Средиземном море. Сегодня их там 4, три из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.