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ВМС снова зафиксировали корабль РФ в Черном море: есть ли "Калибры" на борту

Понедельник 24 февраля 2025 08:11
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ВМС снова зафиксировали корабль РФ в Черном море: есть ли "Калибры" на борту Фото: угроза обстрелов для Украины продолжается (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 24 февраля, Российская Федерация продолжает держать на боевом дежурстве один ракетоноситель в Черном море. В частности, он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет.

Однако корабли зафиксированы в Средиземном море. Сегодня их там 4, три из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили:

  • в Черное море - 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 3 судна, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

ВМС снова зафиксировали корабль РФ в Черном море: есть ли &quot;Калибры&quot; на борту

Напомним, что утром 23 февраля в Черном море также был зафиксирован один корабль, который являлся ракетоносителем. Его залп, как и в предыдущие дни, составлял 4 "Калибра".

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