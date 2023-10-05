В ВМС высказались об обороне оккупантами Крымского моста: "Все что могли - уже сделали"

Офицер отметил, что недавно интервенты даже соорудили якобы "непроницательную" систему охраны Крымского моста.

Такая защита касается противовоздушной обороны, уточнил представитель ВМС Украины.

Также он добавил, что в настоящее время для охраны этого объекта имеется вражеская корабельная группировка, которая включает 5 кораблей и 4 катера морской охраны ФСБ РФ.

Кроме того, возле Крымского моста захватчики также затопили несколько барж.

"Все, что могли сделать оккупанты - они уже сделали. В частности, притопленные баржи с заграждениями", - сказал Плетенчук.

Атаки на Крымский мост

Напомним, что Крымский мост, который россияне построили незаконно, подвергался атакам уже как минимум дважды.

Так, например, в октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его спецслужбы.

Кроме того, в июле состоялась еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке, и отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.