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ВМС Великої Британії захопили іранські катери з сотнями крилатих ракет

Фото: ВМС Великобританії захопили іранські катери з крилатими ракетами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На початку року фрегат HMS Montrose Королівського флоту Великобританії захопив іранську зброю, в тому числі ракети класу "земля-повітря" і двигуни для крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС Великої Британії.

28 січня і 25 лютого вертоліт фрегата помітив швидкохідні катери, що віддаляються від іранського узбережжя, після чого відбувся оперативне перехоплення суден з сучасним озброєнням.

Вилучені вантажі були доставлені до Великобританії для технічного аналізу, який показав, що в захопленій партії знаходилися реактивні двигуни для 351 виробленої в Ірані крилатої ракети, а також партія з 358 ракет класу "земля-повітря".

Ракети даного типу з дальністю польоту в 1000 км часто використовується єменським угрупованням хуситів для ударів по Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

Пізніше Ізраїль заявив, що Іран впритул підійшов до створення ядерної зброї. Тегеран збагачує уран з безпрецедентною швидкістю.

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ВеликобританіяІранРакетні випробування