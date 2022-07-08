ВМС Великої Британії захопили іранські катери з сотнями крилатих ракет

28 січня і 25 лютого вертоліт фрегата помітив швидкохідні катери, що віддаляються від іранського узбережжя, після чого відбувся оперативне перехоплення суден з сучасним озброєнням.

Вилучені вантажі були доставлені до Великобританії для технічного аналізу, який показав, що в захопленій партії знаходилися реактивні двигуни для 351 виробленої в Ірані крилатої ракети, а також партія з 358 ракет класу "земля-повітря".

Ракети даного типу з дальністю польоту в 1000 км часто використовується єменським угрупованням хуситів для ударів по Саудівській Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам.