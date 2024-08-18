В Крыму заметили российский корабль-разведчик "Иван Хурс". Весной его подбили ВСУ
У берегов Крыма был замечен российский разведывательный корабль. Речь идет о корабле "Иван Хурс", который ранее был поражен украинскими защитниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Российский корабль-разведчик был замечен в Севастополе. Фото сделали местные жители, изображение было опубликовано в сети в воскресенье, 18 августа.
Фото: в Севастополе заметили российский корабль-разведчик "Иван Хурс" (t.me/Crimeanwind)
Известно, что "Иван Хурс" - российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Первый серийный и один из двух кораблей проекта 18280.
Корабль вошел в состав Черноморского флота РФ в июне 2018 года. Его назвали в честь начальника разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР в 1979-1987 годах - вице-адмирала Ивана Хурса.
Корабль обеспечивает связь и управление флотом, может проводить радиоразведку и радиоэлектронную борьбу.
Добавим, что украинские силы обороны поразили корабль "Иван Хурс" в марте 2024 года.
РФ теряет флот
Напомним, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла 28 военных кораблей и одну подлодку. В эту статистику не входят меньшие катера и суда.
Украина смогла эффективно противостоять российскому флоту в Черном и Азовском морях благодаря морским дронам.
По данным Главного управления разведки Минобороны, украинские морские дроны Magura V5 за полтора года поразили 18 российских судов.
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