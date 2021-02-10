ВМС України отримали від США швидкісні катери та надувні човни

Передача катерів, надувних човнів та супутнього обладнання відбулася на території військово-морської бази "Південь" у Практичній гавані в Одесі.

"Починаючи з 2014 рік ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання", - заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

Він додав, що у першому півріччі цього року в Україну мають надійти ще три патрульних катери. Мова йде про американські катери типу Island.