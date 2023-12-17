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ВМС США сбили 14 дронов, которыми хуситы атаковали торговые суда в Красном море

Фото: военные США сбили беспилотники, которыми хуститы атаковали торговые суда (wikimeida)
Автор: Максим Шушко

Военно-морские силы США сбили 14 беспилотников, которые запустили йеменские хуситы для атаки на торговые суда в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.

В ведомстве заявили, что беспилотные авиационные системы были оценены как ударные дроны с односторонним движением и сбиты без каких-либо убытков для кораблей в этом районе.

"Региональные партнеры Красного моря были предупреждены об угрозе", – говорится в сообщении.

Дроны были сбиты эсминцем с помощью управляемых ракет USS Carney ранним утром в субботу, 16 декабря.

Также эсминец Великобритании во время сопровождения торгового судна в Красном море сбил беспилотник ракетой Sea Viper.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

С начала ноября в Красном море происходят атаки еменских хуситов на торговые суда, якобы имеющие связи с Израилем. Следует отметить, что военизированная группировка хуситов поддерживает ХАМАС в их войне против Израиля.

В прошлом месяце хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, которое шло под флагом Багамских островов.

10 декабря хуситы предупредили все международные судоходные компании, которые будут атаковать все корабли, следующие в Израиль.

 

 

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