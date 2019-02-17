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Флот США отримав ще один корабель-невидимку

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 05:17
Флот США отримав ще один корабель-невидимку
Фото: корабель USS Tulsa (wikimedia.org)

У Сан-Франциско пройшла урочиста церемонія передачі корабля прибережної зони USS Tulsa

До складу Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в суботу, 1 лютого, увійшов корабель прибережної зони USS Tulsa (LCS-16), оснащений технологією зниження помітності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ВМС США.

Спонсором корабля виступила екс-мер міста Талса Кеті Тейлор, урочиста церемонія відбулася в Сан-Франциско (штат Каліфорнія),

На церемонії був присутній сенатор від штату Оклахоми Джеймс Лэнкфорд. Корабель приписаний до міста Сан-Дієго і став 15-м за рахунком кораблем даного класу.

Всього ВМС США мають намір поставити на озброєння 34 таких корабля.

Нагадаємо,

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