В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей вывела РФ в моря

Россия на утро, 24 апреля, вывела корабель в Азовское море и ракетоносители - в Средиземное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Средиземном море 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.
Российские войска не впервые выводять ракетоносители в Средиземное море. Например, 21 апреля там была такая же группировка российских кораблей.
Отметим, что в Военно-Морских силах отмечали, что наличие вражеских кораблей в в Средиземном море, в том числе ракетоносителей, объясняется тем, что Россия пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, не только в Украине.
Напомним, в прошлом году оккупанты вынужденно устроили переброску кораблей из Крыма в Новороссийск (Краснодарский край, РФ) из-за того, что 22 сентября 2023 года украинские силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В частности, РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск после "хлопков" по штабу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.