В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей вывела РФ в моря

"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Средиземном море 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Ракетоносители РФ в Средиземном море

Российские войска не впервые выводять ракетоносители в Средиземное море. Например, 21 апреля там была такая же группировка российских кораблей.

Отметим, что в Военно-Морских силах отмечали, что наличие вражеских кораблей в в Средиземном море, в том числе ракетоносителей, объясняется тем, что Россия пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, не только в Украине.

Напомним, в прошлом году оккупанты вынужденно устроили переброску кораблей из Крыма в Новороссийск (Краснодарский край, РФ) из-за того, что 22 сентября 2023 года украинские силы обороны нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В частности, РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск после "хлопков" по штабу.