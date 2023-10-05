Удар по штабу Черноморского флота: РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск

Почти полтора десятка кораблей Черноморского флота оккупанты перебазировали из оккупированного Севастополя в Новороссийск, что является крупнейшим портом на юге РФ (Краснодарский край).

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского OSINT-исследователя MT Anderson.

Так, как рассказал аналитик, в Новороссийск оккупанты перебросили два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

В частности, спутниковые снимки от 2 октября говорят о том, что в Феодосии в аннексированном Крыму находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

А в самом Севастополе, судя по тем же снимкам от 2 октября, остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (по классификации НАТО - Ropucha) и подлодка класса Kilo.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов.

Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.

О том, что после удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны. При этом российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.