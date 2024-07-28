В ВМС рассказали о российском ракетоносителе в Черном море: какой залп "Калибров" возможен
В акватории Черного моря фиксируется пребывание российского корабля, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Как сообщили военные, данный вражеский корабль способен выпустить до 4 ракет общим залпом.
Между тем в Азовском море по состоянию на это утро корабли оккупантов отсутствуют.
Кроме того, говорится в сообщении ВМС ВСУ, в Средиземном море был замечен 1 вражеский корабль, не являющийся носителем крылатых ракет "Калибр".
Также отмечается, что за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в украинских ВМС.
Следует отметить, что в Азовском море уже несколько дней не наблюдается корабельная группировка РФ. Так, напомним, что еще 24 июля поздно вечером пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей, потому что захватчики, возможно, начали "что-то подозревать".
Добавим, по словам представителя украинского ВМС, поражение 23 июля парома "Славянин" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ - не случайно, и оно могло доказать противнику, что Украина контролирует огнем Азовское море.
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