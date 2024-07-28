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У ВМС розповіли про російський ракетоносій у Чорному морі: який залп "Калібрів" можливий

Неділя 28 липня 2024 06:46
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У ВМС розповіли про російський ракетоносій у Чорному морі: який залп "Калібрів" можливий Фото: РФ тримає у Чорному морі корабель із "Калібрами" (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря фіксується перебування російського корабля, що є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Як поінформували військові, даний ворожий корабель здатен випустити до 4 ракет загальним залпом.

Між тим в Азовському морі станом на цей ранок кораблі окупантів відсутні.

Крім того, йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ, в Середземному морі був помічений 1 ворожий корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Також зазначається, що за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС розповіли про російський ракетоносій у Чорному морі: який залп &quot;Калібрів&quot; можливий

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали в українських ВМС.

Варто зауважити, що в Азовському морі вже кілька днів не спостерігається корабельне угруповання РФ. Так, нагадаємо, що ще 24 липня пізно ввечері речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, бо загарбники, можливо, почали "щось підозрювати".

Додамо, за словами представника українського ВМС, ураження 23 липня порома "Славянин" у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ - не випадкове, і воно могло довести противнику, що Україна контролює вогнем Азовське море.

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Черное море Азовское море ВМС України
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