В ВМС раскрыли детали спецоперации по возвращению под контроль "вышек Бойко"

Украинские спецназовцы рисковали жизнью для взятия под контроль "вышек Бойко" в Черном море. Кроме угрозы высадки российских диверсионных групп с малых лодок, существовала также опасность из воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире " Радио Свобода ".

"Пройти такое расстояние, на резиновых лодках - это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми гуровцы и являются. Несмотря на то, что мы освободили эту зону от присутствия российских военных кораблей, все равно ее условно можно считать серой, потому что российская авиация там присутствует постоянно, к сожалению, пока", - сказал он.

По его словам, российская авиация ведет разведку и даже наносит огненное поражение. "Эту проблему также нужно решать. Она заключается в более широкой плоскости. Конечно, эту ситуацию могли бы исправить наличие у нас соответствующих средств противовоздушной обороны. Речь о самолетах F-16", - сказал Плетенчук.

Ситуация в море вокруг "вышек Бойко"

Плетенчук рассказал, что береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые "вышки Бойко". Российские военные корабли перестали туда заходить после того, как удалось потопить корабль "Василий Бех".

"Был у них такой корабль, который транспортировал вооружение и личный состав на остров Змеиный. И после этого они уже сделали выводы. И больше года мы не наблюдали там присутствия", - сказал он.

Как отметил Плетенчук, нельзя было исключать, что туда может зайти диверсионная группа с использованием маломерных судов, чтобы доставить личный состав.

"Поэтому, конечно, эта операция тоже была рискованной в достаточной степени", - рассказал Плетенчук о взятии под контроль "вышек Бойко".

Взятие под контроль "вышек Бойко"

Напомним, 11 сентября Главное управление разведки Украины заявило, что Украина вернула контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. Для этого спецназовцы провели "уникальную операцию ".

Операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.