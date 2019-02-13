В ВМС прийняли нові "Кентаври" для захисту Азовського моря

До складу ВМС прийнято 2 десантних катера "Кентавр"

В 2019 году запланировано принятие двух десантных катеров "Кентавр" к 6 бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС. Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в состав ВМС принято 6 малых бронированных артиллерийских катеров.

"В 2019 году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров "Кентавр". Продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун". США передали ВМС ВС Украины два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал Демьяненко.

Напомним, морская охрана Украины усиливает контроль за госграницей имеющимися силами и средствами, а также рассматривает ближайшие перспективы развертывания нового технического оборудования, логистического обеспечения, подбора и подготовки кадров.

Также РБК-Украина писало, что морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море отражение вражеского нападения с моря.