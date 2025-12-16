В ВМС объяснили, как Украина лишает ПВО РФ "глаз" в Крыму

По его словам, уничтожение радиолокационных станций является ключевым этапом для дальнейших действий по вражеской территории, ведь без средств обнаружения пусковые установки ПВО фактически теряют боеспособность.

"Это классика, на самом деле. Если вы хотите работать по вражеской территории, а Крым, к сожалению, сейчас оккупирован и фактически является вражеским тылом, нужно в первую очередь лишить врага возможности отражать воздушные атаки. Для этого необязательно искать эти пусковые, уничтожать их. Это, конечно, всегда выглядит очень красиво, но такие пусковые без средств обзора, без радиолокационных средств, в принципе ни на что не способны", - сказал Плетенчук.

Плетенчук отметил, что поражение РЛС в Крыму происходит регулярно и является перманентным процессом. После таких ударов российские войска пытаются восстанавливать комплексы ПВО, вынуждены при этом ослаблять оборону на других участках.

Особое внимание оккупанты, по его словам, сосредоточены на охране незаконно построенного Керченского моста. Для его защиты привлечены подразделения Росгвардии, различные системы ПВО, полиция, а также силы противодиверсионной обороны с воздуха и моря.

Представитель ВМС также обратил внимание, что россияне фактически не рискуют использовать мост для перевозки стратегически важных грузов, в частности топлива и тяжелой техники, отдавая предпочтение сухопутным маршрутам по оккупированным территориям. В то же время, подчеркнул он, ВМС Украины и в дальнейшем будут делать все возможное, "чтобы этот мост там не задержался навсегда".