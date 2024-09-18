В ВМС показали, как воины выжигают позиции россиян (видео)

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября западные СМИ написали о том, что украинские защитники начали применять на фронте "дроны-драконы", которые выливают на позиции врага горючую смесь.

По информации Bild, идею о применении горючей смеси при помощи беспилотников Украина рассматривала еще в 2023 году. Но первые видео с результатом работы таких беспилотников начали появляться только сейчас.

Журналисты издания обратили внимание, что видео с применением горючей смеси при помощи дрона обнародовала 108 отдельная бригада территориальной обороны Украины.

Аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на наземных войнах и бывший офицер британской армии Николас Драммонд рассказал в комментарии CNN, что применение таких дронов имеет больше психологический, чем физический эффект.

Но, как добавил аналитик, у россиян появилась еще одна причина опасаться украинских дронов.

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