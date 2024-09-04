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Поливает противника огнем. ВСУ применили дрон "Дракон" с термитными боеприпасами

Среда 04 сентября 2024 16:31
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Поливает противника огнем. ВСУ применили дрон "Дракон" с термитными боеприпасами Иллюстративное фото: ВСУ применили дрон "Дракон" с термитными боеприпасами (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные стали применять на фронте беспилотник "Дракон". Он может рассыпать над позициями противника смесь, которая горит при температуре около 2500 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Отмечается, что видео с использованием нового дрона показала 108 отдельная бригада территориальной обороны Украины. На нем видно боевое применение FPV-дрона, который не сбрасывает гранаты и не летит в цель с зарядом взрывчатки. Этот дрон рассыпает над позициями российских военных термит – смесь горящих гранул оксида железа и алюминия.

Как пишет BILD, украинские военные еще в 2023 году задумывались о том, как можно применять термитную смесь вместе с беспилотниками. По их расчетам, под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 г термитной смеси. При этом химическую реакцию можно запустить дистанционно лишь незадолго до появления цели в районе.

В частности, на видео, которое распространилось в соцсетях, видно, что огненный дождь над позициями россиян длится около 20 секунд. За это время загорается лесополоса длиной примерно 100 метров. При этом после применения термитной смеси на земле можно различить взрывы – вероятно, огонь распространился на боеприпасы россиян.

Следует заметить, что температура горения термита составляет примерно 2500 градусов. Из этого следует, что раскаленная смесь в считанные секунды разъедает даже железо, а минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев.

Производство дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину значительно увеличивают производство беспилотников. Они активно используются в войне с русскими оккупантами.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году в нашей стране планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов.

Более подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина .

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