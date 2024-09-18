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В ВМС показали, как воины выжигают позиции россиян (видео)

Среда 18 сентября 2024 15:43
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В ВМС показали, как воины выжигают позиции россиян (видео) Иллюстративное фото: ВСУ атакуют россиян при помощи дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. В частности, они выжигают позиции врага при помощи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Подразделения ВМС филигранно выжигают российскую нечисть из украинской земли", - сказано в сообщении ВМС.

При этом на видео, которое обнародовали военные, можно заметить, как украинские защитники, вероятно, сбрасывают на россиян зажигательную смесь.

Что предшествовало

Напомним, в начале сентября западные СМИ написали о том, что украинские защитники начали применять на фронте "дроны-драконы", которые выливают на позиции врага горючую смесь.

По информации Bild, идею о применении горючей смеси при помощи беспилотников Украина рассматривала еще в 2023 году. Но первые видео с результатом работы таких беспилотников начали появляться только сейчас.

Журналисты издания обратили внимание, что видео с применением горючей смеси при помощи дрона обнародовала 108 отдельная бригада территориальной обороны Украины.

Аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на наземных войнах и бывший офицер британской армии Николас Драммонд рассказал в комментарии CNN, что применение таких дронов имеет больше психологический, чем физический эффект.

Но, как добавил аналитик, у россиян появилась еще одна причина опасаться украинских дронов.

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