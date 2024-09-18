У ВМС показали, як воїни випалюють позиції росіян (відео)

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на фронті. Зокрема, вони випалюють позиції ворога за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook.

При цьому на відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як українські захисники, ймовірно, скидають на росіян запальну суміш.

Що передувало

Нагадаємо, на початку вересня західні ЗМІ написали про те, що українські захисники почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", які виливають на позиції ворога горючу суміш.

За інформацією Bild, ідею про застосування паливної суміші за допомогою безпілотників Україна розглядала ще у 2023 році. Але перші відео з результатом роботи таких безпілотників почали з'являтися лише зараз.

Журналісти видання звернули увагу, що відео із застосуванням горючої суміші за допомогою дрону оприлюднила 108 окрема бригада територіальної оборони України.

Аналітик оборонної промисловості, який спеціалізується на наземних війнах і колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд розповів у коментарі CNN, що застосування таких дронів має більше психологічний, ніж фізичний ефект.

Але, як додав аналітик, у росіян з'явилася ще одна причина побоюватися українських дронів.

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