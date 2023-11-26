ВМС о планах РФ построить подводный тоннель в Крым: проект не выглядит жизнеспособным
Россия не сможет скрыть строительство подводного тоннеля в Крым. Сам проект не выглядит жизнеспособным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Конечно, это невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, правдива ли ситуация, или планировалась. Скрыть это невозможно", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что строительство подобных проектов в развитых странах занимают несколько лет. Кроме того, важна стоимость сооружения такого тоннеля.
"Проверить эту информацию (о планах строительства тоннеля в Крым, - ред.) невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным", - подчеркнул Плетенчук.
Что этому предшествовало
Издание The Washington Post недавно сообщило, что Россия планирует построить подводный тоннель, соединяющий территорию РФ с оккупированным Крымом. Причиной стали удары ВСУ по Крымскому мосту.
По данным WP, россияне обсуждают строительство тоннеля с китайскими бизнесменами, тесно связанными с правительством.
Аналитики отмечают, что Крымский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.