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ВМС о планах РФ построить подводный тоннель в Крым: проект не выглядит жизнеспособным

Крым, Воскресенье 26 ноября 2023 08:37
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ВМС о планах РФ построить подводный тоннель в Крым: проект не выглядит жизнеспособным Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Россия не сможет скрыть строительство подводного тоннеля в Крым. Сам проект не выглядит жизнеспособным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Конечно, это невозможно скрыть подобные масштабные проекты. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, правдива ли ситуация, или планировалась. Скрыть это невозможно", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что строительство подобных проектов в развитых странах занимают несколько лет. Кроме того, важна стоимость сооружения такого тоннеля.

"Проверить эту информацию (о планах строительства тоннеля в Крым, - ред.) невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным", - подчеркнул Плетенчук.

Что этому предшествовало

Издание The Washington Post недавно сообщило, что Россия планирует построить подводный тоннель, соединяющий территорию РФ с оккупированным Крымом. Причиной стали удары ВСУ по Крымскому мосту.

По данным WP, россияне обсуждают строительство тоннеля с китайскими бизнесменами, тесно связанными с правительством.

Аналитики отмечают, что Крымский тоннель вряд ли удастся завершить вовремя, чтобы помочь России в ее военных усилиях.

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