В ВМС подсчитали, сколько иностранных деталей включают в себя российские ракеты

Российские ракеты включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного происхождения. Если РФ сумеет обойти санкции, то увеличит их создание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.

По его словам, РФ вынуждена заменять иностранные детали в ракетах аналогами собственного производства. Однако те не надежны.

"Аналогичная ситуация у россиян с кораблями. Когда они строили, например, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. После начала войны против Украины в 2014 году в РФ начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас у них в планах закончить "Эту серию уже с российскими двигателями. Можно представить, насколько будет падать качество и надежность этих изделий, поскольку Россия остается отсталой страной в технологическом плане", - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что сейчас основным оружием России есть ракеты, запускаемые с кораблей и субмарин.

"В Черном море почти все время находятся три ракетоносителя, сейчас их три. Остальные Черноморский флот прячется в бухтах, или где-то за углом Крыма, где считают себя более или менее защищенными из-за наличия боновых заграждений и любой системы ПВО", - подытожил он.

Атака по Одесской области

Российские оккупанты снова прибегли к атаке по территории Украины. Взрывы раздавались в Одесской области и в Кривом Роге.

В частности, есть "прилет" по припортовой инфраструктуре Одесской области. В Одессе был поврежден морвокзал, в здании привокзального отеля, которое пока не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища. Есть пострадавшая женщина.

Больше о комбинированной воздушной атаке россиян – читайте в материале РБК-Украина.

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