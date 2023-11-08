В ВМС назвали количество вражеских ракетоносителей в Черном море

Российские захватчики вывели в Черное и Азовское моря 9 кораблей на боевое дежурство. Среди них есть три ракетоносителя, и общий залп может быть до 24 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным военных по состоянию на утро среды, 8 ноября, все эти вражеские корабли-ракетоносители находятся в акватории Черного моря.

Как проинформировали в ВМС, в Черном море зафиксированы 8 кораблей ЧФ РФ (с тремя носителями крылатых ракет "Калибр"), в Азовском море находится 1 корабль противника, и еще один - в Средиземном море.

В пресс-службе Сил обороны юга Украины обращают внимание, что уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий, и призывают граждан, в случае объявления воздушной тревоги, незамедлительно отправляться в укрытие.

Также в сообщении ВМС указывается количество суден, которые за сутки осуществляли проход по Керченскому проливу в интересах РФ: в Азовское море - 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор; в Черное море - 16 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавляют в ВМС.

Удар по новому ракетоносителю РФ в Керчи

Напомним, 4 ноября во временно оккупированном Крыму в Керчи раздались взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.