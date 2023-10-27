В ВМС о возможном подрыве корабля РФ: пребывания у Крыма плохо сказывается на состоянии судов

Он отметил, что ВМС не может отрицать информацию о подрыве судна, но и подтвердить тоже не может.

"Могу лишь отметить следующее - пребывание у берегов Крыма плохо отражается на техническом состоянии российских военных кораблей", - сказал Плетенчук.

Что этому предшествовало

Вчера местные Telegram-каналы сообщили, что в Севастополе мог подорваться российский противоминный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий".

По словам очевидцев, корабль мог подорваться на внешнем рейде Севастопольской бухты после того, как несколько дней курсировал в этом районе. После взрыва из машинного отделения пошел дым, а к судну подогнали буксир.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк уже прокомментировала это событие. По ее словам, нельзя исключать такое "огорчение" в российском исполнении по подрыву корабля. Она добавила, что морская кара постигнет тех, кто заминировал Черное море.

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