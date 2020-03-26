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Південна Корея запропонувала відкрити кордони для лікарів та вчених

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 18:08
Південна Корея запропонувала відкрити кордони для лікарів та вчених
Фото: Мун Чже Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Південної Кореї взяв участь в екстреному саміті G20

Президент Південної Кореї Мун Чже Ин під час екстреного саміту "Великої двадцятки" (G20) виступив за відкриття кордонів для осіб, потрібних для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

За словами південнокорейського лідера, необхідно зробити можливим відрядження лікарів, вчених та бізнесменів, однак не підриваючи заходів боротьби з поширенням коронавірусу.

"Пропоную знайти шляхи для того, щоб зробити можливими відрядження людей, які є значущими для боротьби з пандемією, таких як вчені, медичні працівники та діячі бізнесу", - заявив він.

Мун Чже Ин закликав світових лідерів вдатися до "експансіоністської макроекономічної політики", вказавши на необхідність створення мережі глобальної фінансової безпеки для боротьби з коронавірусом.

"Життєво важливо, щоб між країнами тривали економічні обміни", - наголосив він.

Президент Південної Кореї додав, що країна готова поділитися з міжнародною спільнотою "успішною моделлю реагування" на спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для подолання пандемії коронавірусу необхідно 165 млн доларів. ООН планує надати Україні необхідні кошти впродовж наступних 9 місяців.

Як писало РБК-Україна, станом на 26 березня на території України зафіксовано 156 випадків коронавірусу. За останню добу в країні було підтверджено 43 випадки захворювання коронавірусом.

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