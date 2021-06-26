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Кораблі РФ проведуть стрільби поблизу британського авіаносця у Середземному морі

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Середземне море, Субота 26 червня 2021 18:58
Кораблі РФ проведуть стрільби поблизу британського авіаносця у Середземному морі Фото: російські кораблі в Середземному морі проведуть стрільби біля британського авіаносця (mil.ru)
Автор: Юлія Струк

Кораблі постійного з'єднання ВМФ Росії в Середземному морі в суботу проведуть стрільби поблизу авіаносної ударної групи британського Королівського військово-морського флоту, очолюваного авіаносцем Queen Elizabeth. Вони повинні провести пуски в районі на південь від Кіпру.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Ракетні стрільби носять навчальний характер.

Зазначено, що в цьому ж районі до 30 червня діє палубна авіація британського авіаносця Queen Elizabeth.

У п'ятницю Міноборони РФ повідомило про початок на сході Середземного моря маневрів за участю кораблів, підводних човнів і авіації. За словами російських військових, у навчанні задіяні п'ять кораблів.

Нагадаємо, Держдепартамент США дав коментар щодо інциденту з обстрілом РФ британського есмінця Defender в Чорному морі. Зовнішньополітичне відомство висловило глибоку стурбованість діями Росії і підтвердило підтримку союзників, а також територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна, 23 червня Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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Російська Федерація Великобритания Средиземное море Стрільба
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