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ВМС Болгарии обезвредили несколько беспилотников у побережья Черного моря, - Минобороны

14:15 26.08.2026 Ср
2 мин
Часть находок взорвали прямо в море, остальное вывезли на военную базу
aimg Валерия Абабина
ВМС Болгарии обезвредили несколько беспилотников у побережья Черного моря, - Минобороны Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Кабакум вблизи Варны (Румен Сарандев/БТА)
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ВМС Болгарии за короткое время обезвредили несколько беспилотников, обнаруженных в Черном море и на побережье близ Варны. Часть дронов взорвали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

Специализированной группе военно-морской базы "Варна" поручили разведку и идентификацию беспилотника, обнаруженного на берегу моря в местности "Кабакум" вблизи Варны. В ходе разведки установили, что взрывчатого вещества на аппарате нет, и его доставили на военно-морскую базу.

Другой команде ВМС поручили разведать объект в водах Черного моря вблизи города Поморие. Военные определили, что это беспилотник, и уничтожили его на месте в море, строго соблюдая меры безопасности.

Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Болгарии (mod.bg)

Военнослужащие из базы "Варна" выполнили задание по разведке и идентификации беспилотника, обнаруженного в водах Черного моря в районе "Паша Дере" к югу от Варны. Объект разведали и взорвали в море.

Фото: Морские течения выбросили дрон на пляж Кабакум вблизи Варны (Румен Сарандев/БТА)

Незадолго до находок специализированной группе базы "Варна" поручили разведать беспилотник, замеченный в водах Черного моря в районе курорта Камчия.

После осмотра установили, что это крыло военного дрона, выброшенного из моря, без боеприпасов. Оно не представляет опасности и было доставлено на военно-морскую базу.

Напомним, в конце июля ВМС Болгарии выловили беспилотник в Черном море у своего побережья - визуально он напоминал российский дрон "Гербера", хотя происхождение официально не подтвердили.

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