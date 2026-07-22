ВМС Болгарии "выловили" в Черном море неизвестный дрон

Как сообщили в Министерстве обороны Болгарии, беспилотник обнаружили 21 июля примерно в 21 морской миле к востоку от города Ахтополь. Его заметили группы противоминной обороны ВМС, вышедшие в море из порта Бургас.

Для осмотра объекта командир тактической группы направил турецкий минный тральщик "Акчай". Водолазы установили, что в воде дрейфует беспилотный летательный аппарат со сломанным крылом.

Во время подводного досмотра боеприпасов на корпусе не обнаружили. В то же время, военные не исключили, что внутри могут находиться взрывчатые вещества, поэтому приняли решение уничтожить беспилотник.

Пока шла операция, болгарский минный тральщик "Струма" и румынский минный тральщик "Думитреску" патрулировали район и отводили гражданские суда. Кроме того, находившиеся поблизости корабли получили предупреждение о потенциальной опасности.

После доклада водолазов командующий группой противоминной обороны ВМС Болгария капитан Петар Димитров предоставил разрешение на уничтожение объекта. Операция завершилась успешно.