Втручання держави в економічні процеси: що думають українці
У травні 2021 року відносна більшість українців (49%) визнають за державою право втручання в економічні процеси. Проти цього виступають лише 21% опитаних.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Переважна більшість (87%) вказують на необхідність допомоги соціально незахищеним прошаркам населення.
Але також 79% респондентів підкреслюють, що держава повинна допомагати громадянам вирішувати їхні проблеми без надмірного втручання в їх життя.
Так само переважна більшість (74%) не підтримують визнання за державою права втручання в особисте життя громадян.
Дослідження проведене Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".
Зазначимо, індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні. Підвищення індикатора пов’язане зі значним зростанням економічних очікувань або зі зміною методології опитування.