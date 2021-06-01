Втручання держави в економічні процеси: що думають українці

У травні 2021 року відносна більшість українців (49%) визнають за державою право втручання в економічні процеси. Проти цього виступають лише 21% опитаних.

Переважна більшість (87%) вказують на необхідність допомоги соціально незахищеним прошаркам населення.

Але також 79% респондентів підкреслюють, що держава повинна допомагати громадянам вирішувати їхні проблеми без надмірного втручання в їх життя.

Так само переважна більшість (74%) не підтримують визнання за державою права втручання в особисте життя громадян.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.