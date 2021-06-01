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Вмешательство государства в экономические процессы: что думают украинцы

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Украина, Вторник 01 июня 2021 18:00
Вмешательство государства в экономические процессы: что думают украинцы Фото: украинцы поддерживают социальную защиту, но против чрезмерного вмешательства государства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года относительное большинство украинцев (49%) признают за государством право вмешательства в экономические процессы. Против этого выступают лишь 21% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Подавляющее большинство (87%) указывают на необходимость помощи социально незащищенным слоям населения.

Но также 79% респондентов подчеркивают, что государство должно помогать гражданам решать их проблемы без чрезмерного вмешательства в их жизнь.

Так же подавляющее большинство (74%) не поддерживают признание за государством права вмешательства в личную жизнь граждан.

Вмешательство государства в экономические процессы: что думают украинцы

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

Отметим, индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.

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