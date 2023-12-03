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"Точный сбор" на патроны снайперам: журналисты и волонтеры проводят шахматный турнир

Украина, Воскресенье 03 декабря 2023 15:20
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"Точный сбор" на патроны снайперам: журналисты и волонтеры проводят шахматный турнир Фото: журналисты и волонтеры проводят шахматный турнир (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами, и шахматистами-профессионалами открывают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад и "Легиона Свободы" Нацгвардии.

РБК-Украина рассказывает, как присоединиться к сбору.

Цель сбора - закупить большие партии патронов, которых хватило бы на 3-4 месяца работы. Один патрон 338 калибра (его очень любят снайперы) стоит примерно 300 гривен. Чем больше удастся их закупить, тем дешевле будет цена за штуку.

Как можно приобщиться?

Уже сегодня, в воскресенье 3 декабря, состоится шахматный онлайн-турнир в рамках "Меткого сбора". Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Организатор - шахматный тренер, организатор и суперадмин крупнейшего украинского шахматного интернет-сообщества Team Ukraine Александр Матлак.

Этот этап турнира пройдет на платформе chess.com, на площадке Team Ukraine.

Формат: Арена, Блиц 3+2, продолжительность - 3 часа.

Регистрация начинается за час до начала (требуется перейти по ссылке и нажать кнопку "Присоединиться").

"Арена" предполагает возможность как присоединиться к турниру после начала, так и выйти из него досрочно.

  • Вы можете начать новую партию сразу после завершения сыгранной, а можете сделать паузу.

Офлайн-ивент в субботу 9 декабря, место проведения - пространство Peremoga на Ярославовом валу 15, с 13 по 17 час.

Приглашаются победители шахматного онлайн-турнира, разыграющие между собой главный приз – комплект шахмат, изготовленных из сбитого над Херсонщиной российского самолета СУ-25.

Специальные гости: военные – Леся Литвинова, Евгений Шибалов, Дмитрий Николаенко, журналист Андрей Куликов, блоггер Денис Казанский. Соведущий - журналист РБК-Украина Милан Лелич.

Кроме того, мы пригласили:

  • музыкантов
    - проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналовича, сонграйтера и вокалиста панк-группы "квиткис";
  • поэта-сатирика Юрия Космина;
  • комиков "Подпольного стендапа" - Марию Латарию, Лану Чубаху, Игоря Неровного;
  • организовали кейтеринг со сладкими и солеными перекусами;
  • тихий аукцион с произведениями искусства, которые можно будет рассмотреть на странице события в Facebook.

Организаторы: Александр Приходько, Александр Матлак, Евгения Гончарук, Милан Лелич, Евгений Кузьменко, Василиса Думан (№26972904 в Реестре волонтеров).

Реквизиты сбора:

Для иностранных переводов

  • Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)

Счет движения VETERANKA

  • Название компании / company Name: БУ БФ ВЕТЕРАНКА
  • IBAN Code: UA303052990000026003035023643
  • Название банка / Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
  • SWIFT code банка / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
  • Адрес компании / Company address: 01001, УКРАИНА, М. КИЕВ, УЛ. МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.
  • Счет в банке-корреспонденте / Account in the corresponnt bank: 400886700401
  • SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF
  • Банк-корреспондент / Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германия
  • Или счет в банке-корреспонденте / Account in the corresponnt bank: 6231605145
  • SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
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