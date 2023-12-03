"Точный сбор" на патроны снайперам: журналисты и волонтеры проводят шахматный турнир
Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами, и шахматистами-профессионалами открывают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад и "Легиона Свободы" Нацгвардии.
РБК-Украина рассказывает, как присоединиться к сбору.
Цель сбора - закупить большие партии патронов, которых хватило бы на 3-4 месяца работы. Один патрон 338 калибра (его очень любят снайперы) стоит примерно 300 гривен. Чем больше удастся их закупить, тем дешевле будет цена за штуку.
Как можно приобщиться?
Уже сегодня, в воскресенье 3 декабря, состоится шахматный онлайн-турнир в рамках "Меткого сбора". Начало - в 19:00 по киевскому времени.
Организатор - шахматный тренер, организатор и суперадмин крупнейшего украинского шахматного интернет-сообщества Team Ukraine Александр Матлак.
Этот этап турнира пройдет на платформе chess.com, на площадке Team Ukraine.
Формат: Арена, Блиц 3+2, продолжительность - 3 часа.
Регистрация начинается за час до начала (требуется перейти по ссылке и нажать кнопку "Присоединиться").
"Арена" предполагает возможность как присоединиться к турниру после начала, так и выйти из него досрочно.
- Вы можете начать новую партию сразу после завершения сыгранной, а можете сделать паузу.
Офлайн-ивент в субботу 9 декабря, место проведения - пространство Peremoga на Ярославовом валу 15, с 13 по 17 час.
Приглашаются победители шахматного онлайн-турнира, разыграющие между собой главный приз – комплект шахмат, изготовленных из сбитого над Херсонщиной российского самолета СУ-25.
Специальные гости: военные – Леся Литвинова, Евгений Шибалов, Дмитрий Николаенко, журналист Андрей Куликов, блоггер Денис Казанский. Соведущий - журналист РБК-Украина Милан Лелич.
Кроме того, мы пригласили:
- музыкантов
- проекты JAN!S, Yokodo и Дима Войналовича, сонграйтера и вокалиста панк-группы "квиткис";
- поэта-сатирика Юрия Космина;
- комиков "Подпольного стендапа" - Марию Латарию, Лану Чубаху, Игоря Неровного;
- организовали кейтеринг со сладкими и солеными перекусами;
- тихий аукцион с произведениями искусства, которые можно будет рассмотреть на странице события в Facebook.
Организаторы: Александр Приходько, Александр Матлак, Евгения Гончарук, Милан Лелич, Евгений Кузьменко, Василиса Думан (№26972904 в Реестре волонтеров).
Реквизиты сбора:
- Приват: 4149629331858043 (Василина Думан)
- Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9SqoxLvvJV...
Для иностранных переводов
- Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)
Счет движения VETERANKA
- Название компании / company Name: БУ БФ ВЕТЕРАНКА
- IBAN Code: UA303052990000026003035023643
- Название банка / Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, УКРАИН
- SWIFT code банка / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
- Адрес компании / Company address: 01001, УКРАИНА, М. КИЕВ, УЛ. МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.
- Счет в банке-корреспонденте / Account in the corresponnt bank: 400886700401
- SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of correspondent bank: COBADEFF
- Банк-корреспондент / Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Германия
- Или счет в банке-корреспонденте / Account in the corresponnt bank: 6231605145
- SWIFT Code банка-корреспондента / SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
- Банк-корреспондент / Correspondent bank: JPMORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
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