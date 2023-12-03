ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Влучний збір" на набої снайперам: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір

Україна, Неділя 03 грудня 2023 15:20
UA EN RU
"Влучний збір" на набої снайперам: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір Фото: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Рух VETERANKA разом з журналістами-волонтерами, і шахістами-професіоналами відкривають збір коштів на закупівлю патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад та "Легіону Свободи" Нацгвардії.

РБК-Україна розповідає, як приєднатися до збору.

Мета збору - закупити великі партії набоїв, яких вистачило б на 3-4 місяці роботи. Один набій 338 калібру (його дуже люблять снайпери) коштує приблизно 300 гривень. Чим більше вдасться їх закупити, тим дешевшою буде ціна за штуку.

Як можна долучитися?

Вже сьогодні, в неділю 3 грудня, відбудеться шаховий онлайн-турнір в рамках "Влучного збору". Початок - о 19:00 за київським часом.

Організатор - шаховий тренер, організатор та суперадмін найбільшої української шахової інтернет-спільноти Team Ukraine Олександр Матлак.

Цей етап турніру пройде на платформі chess.com, на майданчику Team Ukraine.

Формат: Арена, Бліц 3+2, тривалість - 3 години.

Реєстрація починається за годину до початку (потрібно перейти по лінку та натиснути кнопку "Приєднатись").

"Арена" передбачає можливість як приєднатись до турніру після початку, так і вийти з нього достроково.

  • Ви можете почати нову партію одразу по завершенню щойно зіграної, а можете зробити паузу.

Офлайн-івент в суботу 9 грудня, місце проведення - простір Peremoga на Ярославовому валу 15, з 13 по 17 годину.

Запрошуються переможці шахового онлайн-турніру, які розіграють між собою головний приз - комплект шахів, виготовлених зі збитого над Херсонщиною російського літака СУ-25.

Спеціальні гості: військові - Леся Литвинова, Євген Шибалов, Дмитро Ніколаєнко, журналіст Андрій Куликов, блогер Денис Казанський. Співведучий – журналіст РБК-Україна Мілан Лєліч.

Крім того, ми запросили:

  • музикантів
    - проекти JAN!S, Yokodo та Діму Войналовича, сонграйтера і вокаліста панк-гурту “квіткіс”;
  • поета-сатирика Юрка Космину;
  • коміків “Підпільного стендапу” - Марію Латарію, Лану Чубаху, Ігоря Нерівного;
  • організували кейтерінг із солодкими та солоними перекусами;
  • тихий аукціон з творами мистецтва, які можна буде роздивитися на сторінці події у Facebook.

Організатори: Олександр Приходько, Олександр Матлак, Євгенія Гончарук, Мілан Лєліч, Євген Кузьменко, Василина Думан (№26972904 у Реєстрі волонтерів).

Реквізити збору:

Для іноземних переказів

  • Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)

Рахунок руху VETERANKA

  • Назва компанії / company Name: БО БФ ВЕТЕРАНКА
  • IBAN Code: UA303052990000026003035023643
  • Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
  • SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
  • Адреса компанії / Company address: 01001, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.
  • Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 400886700401
  • SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
  • Банк-кореспондент / Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
  • Або рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 6231605145
  • SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
  • Банк-кореспондент / Correspondent bank: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС