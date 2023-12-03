"Влучний збір" на набої снайперам: журналісти та волонтери проводять шаховий турнір
Рух VETERANKA разом з журналістами-волонтерами, і шахістами-професіоналами відкривають збір коштів на закупівлю патронів для снайперів з 67-ї і 112-ї бригад та "Легіону Свободи" Нацгвардії.
РБК-Україна розповідає, як приєднатися до збору.
Мета збору - закупити великі партії набоїв, яких вистачило б на 3-4 місяці роботи. Один набій 338 калібру (його дуже люблять снайпери) коштує приблизно 300 гривень. Чим більше вдасться їх закупити, тим дешевшою буде ціна за штуку.
Як можна долучитися?
Вже сьогодні, в неділю 3 грудня, відбудеться шаховий онлайн-турнір в рамках "Влучного збору". Початок - о 19:00 за київським часом.
Організатор - шаховий тренер, організатор та суперадмін найбільшої української шахової інтернет-спільноти Team Ukraine Олександр Матлак.
Цей етап турніру пройде на платформі chess.com, на майданчику Team Ukraine.
Формат: Арена, Бліц 3+2, тривалість - 3 години.
Реєстрація починається за годину до початку (потрібно перейти по лінку та натиснути кнопку "Приєднатись").
"Арена" передбачає можливість як приєднатись до турніру після початку, так і вийти з нього достроково.
- Ви можете почати нову партію одразу по завершенню щойно зіграної, а можете зробити паузу.
Офлайн-івент в суботу 9 грудня, місце проведення - простір Peremoga на Ярославовому валу 15, з 13 по 17 годину.
Запрошуються переможці шахового онлайн-турніру, які розіграють між собою головний приз - комплект шахів, виготовлених зі збитого над Херсонщиною російського літака СУ-25.
Спеціальні гості: військові - Леся Литвинова, Євген Шибалов, Дмитро Ніколаєнко, журналіст Андрій Куликов, блогер Денис Казанський. Співведучий – журналіст РБК-Україна Мілан Лєліч.
Крім того, ми запросили:
- музикантів
- проекти JAN!S, Yokodo та Діму Войналовича, сонграйтера і вокаліста панк-гурту “квіткіс”;
- поета-сатирика Юрка Космину;
- коміків “Підпільного стендапу” - Марію Латарію, Лану Чубаху, Ігоря Нерівного;
- організували кейтерінг із солодкими та солоними перекусами;
- тихий аукціон з творами мистецтва, які можна буде роздивитися на сторінці події у Facebook.
Організатори: Олександр Приходько, Олександр Матлак, Євгенія Гончарук, Мілан Лєліч, Євген Кузьменко, Василина Думан (№26972904 у Реєстрі волонтерів).
Реквізити збору:
- Приват: 4149629331858043 (Василина Думан)
- Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/9SqoxLvvJV...
Для іноземних переказів
- Paypal bohemka@gmail.com (Василина Думан)
Рахунок руху VETERANKA
- Назва компанії / company Name: БО БФ ВЕТЕРАНКА
- IBAN Code: UA303052990000026003035023643
- Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
- SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
- Адреса компанії / Company address: 01001, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, Б. 30/1, КВ. 319.
- Рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 400886700401
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- Або рахунок у банку-кореспонденті / Account in the correspondent bank: 6231605145
- SWIFT Code банку-кореспондента / SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
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