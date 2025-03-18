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Меткость - словно у снайперов. Десантники показали видео работы дронов в Курской области

Иллюстративное фото: десантники показали видео работы дронов в Курской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают проводить операции в Курской области. На этот раз с помощью дронов ликвидировали позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Не FPV едиными... Наши операторы умеют уничтожать врага не только дронами, но и точными сбросами боеприпасов. Меткость - словно у снайперов! 82 ОДШБр работает на Курском направлении", - подписали видео военные.

Известно, что по позициям россиян отработали бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины.

Ситуация в Курской области

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

Как отмечал Генштаб ВСУ, за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Также Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области.

Однако в начале февраля РФ начала активно использовать северокорейские подразделения для боев в Курской области, что привело к обострению ситуации в начале марта.

По словам россиян, украинские военные якобы находятся в окружении, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что ситуация в Курской области остается тяжелой. Россияне подтянули резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ.

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Война в УкраинеКурская областьАтака дронов