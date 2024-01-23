Попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала этой зимы, - "Нафтогаз"

В Харькове ликвидировали аварию на газопроводе в результате ракетной атаки россиян 23 января. Это было самое масштабное попадание по газораспределительной сфере в городе в течение этой зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
"РФ утром попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили.
Как сообщили в "Нафтогазе", доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.
Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.
Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.
Ранее сообщалось о 42 пострадавших. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести. Еще три человека погибли.
Позже количество погибших и раненых из-за массированного ракетного удара россиян по Харькову возросло. Уже известно о 5 жертвах и 51 раненом.
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.
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