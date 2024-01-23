RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала этой зимы, - "Нафтогаз"

Фото: попадание в газопровод в Харькове было самым масштабным с начала зимы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове ликвидировали аварию на газопроводе в результате ракетной атаки россиян 23 января. Это было самое масштабное попадание по газораспределительной сфере в городе в течение этой зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

"РФ утром попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили.

Как сообщили в "Нафтогазе", доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

Обстрел Харькова 23 января

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.

Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Ранее сообщалось о 42 пострадавших. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести. Еще три человека погибли.

Позже количество погибших и раненых из-за массированного ракетного удара россиян по Харькову возросло. Уже известно о 5 жертвах и 51 раненом.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазхарковРакетная атака