ВВК "ограниченно годных": в Минобороны объяснили, кто может пройти медкомиссию после 5 июня

"Люди, которые начали уже этот процесс (ВВК - ред.), они смогут пройти военно-врачебную комиссию и получить свой новый статус. Это не так критично, все с пониманием относятся к ситуации. Тех, кто не прошел военно-врачебную комиссию, будут классифицировать как людей, которые нарушили правила воинского учета в особый период", - отметил Лазуткин.

По его словам, в дальнейшем к ним будет применяться 210 статья Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"К сожалению, есть большое количество людей, которые в принципе, не изъявили такого желания и решили оставаться в серой зоне", - добавил спикер Министерства обороны Украины.

Он также отметил, что после повторного прохождения ВВК непригодными к военной службе признаны около 7% лиц.

"Мы сейчас фиксируем, что около 7% людей признаны полностью годными, около 7-8% людей определяются непригодными к службе в армии. Остальные - пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и в медицинских подразделениях", - подытожил Лазуткин.