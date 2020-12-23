Вплив Китаю в Україні треба обмежувати, а не розширювати, - експерт

Вплив Китаю в Україні треба обмежувати, а не розширювати.

Про це заявив експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), китаєзнавець Юрій Пойта, пише BBC-Украина.

На його думку, якщо Україна хоче розвивати партнерство з США, потрібно змінювати зовнішню політику згідно з підходами США і ЄС.

"Потрібні червоні лінії у співпраці з Китаєм", - додає експерт.

Зокрема, він пропонує перевірку китайських інвестицій щодо загроз безпеки України, не допускати компанію Huawei до запуску 5G в Україні, визначити об'єкти інфраструктури, які не можуть приватизувати китайські компанії, не допустити перехід контролю над виробником авіадвигунів "Мотор Січ" китайським інвесторам.

"Інакше потрапимо в залежність від китайських компаній, які часто пов'язані зі спецслужбами", - застерігає Пойта.

Він також вважає, що треба торгувати з Китаєм, намагаючись змінити сировинний експорт, але при цьому не впевнений, чи вдасться це зробити.

"В Україні не так багато конкурентоспроможної продукції, яку вона могла запропонувати Китаю, а китайські інвестиції смішні у порівнянні з інвестиціями в інші країни світу", - резюмує експерт.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, китайські інвестори "Мотор Січ" підписали договори про юридичну підтримку в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави збитків у розмірі $ 3,5 млрд з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird&Bird і вже почали міжнародний арбітраж з державою Україна.