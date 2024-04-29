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Летом потребление электроэнергии в Украине вырастет на 20-30%: будет ли дефицит

Фото: Электроэнергии Украине летом потребуется на 20-30% больше (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Опыт прошлых лет свидетельствует о том, что потребление электроэнергии в Украине в летний период увеличивается. В этом году этот рост должны компенсировать возобновляемые источники.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Летом есть определенный рост объемов потребления электроэнергии. Возможно, это будет рост на 20-30%. Но ожидаем, что в целом эти дневные пики будут покрываться приростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках, в первую очередь, это солнечные электростанции", - сказал он.

По его словам, рост производства на солнечных электростанциях происходит уже сейчас.

"Поэтому какой-то критической ситуации мы не ожидаем. Да, вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным", - сообщил Слободян и призвал к экономии в вечерние часы.

Ситуация в энергетике

По данным РБК-Украина, в Украине ожидается нехватка электроэнергии из-за значительных повреждений, нанесенных последними ударами со стороны России. Это может привести к отключениям даже в летний период, поскольку не будет хватать энергии с атомных станций, которые нужно будет ремонтировать, и не будет достаточно тепловой энергии для компенсации потерь.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия уже уничтожила практически всю тепловую электрогенерацию Украины, а также нанесла удары объектам гидроэлектростанций, газовой инфраструктуре и другим важным объектам. Он также отметил, что под угрозой находится инфраструктура атомных станций и электросетей.

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