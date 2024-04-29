Летом потребление электроэнергии в Украине вырастет на 20-30%: будет ли дефицит

"Летом есть определенный рост объемов потребления электроэнергии. Возможно, это будет рост на 20-30%. Но ожидаем, что в целом эти дневные пики будут покрываться приростом производства электроэнергии на возобновляемых источниках, в первую очередь, это солнечные электростанции", - сказал он.

По его словам, рост производства на солнечных электростанциях происходит уже сейчас.

"Поэтому какой-то критической ситуации мы не ожидаем. Да, вопрос экономного потребления будет оставаться актуальным", - сообщил Слободян и призвал к экономии в вечерние часы.

Ситуация в энергетике

По данным РБК-Украина, в Украине ожидается нехватка электроэнергии из-за значительных повреждений, нанесенных последними ударами со стороны России. Это может привести к отключениям даже в летний период, поскольку не будет хватать энергии с атомных станций, которые нужно будет ремонтировать, и не будет достаточно тепловой энергии для компенсации потерь.